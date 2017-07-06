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За четыре дня выходных по случаю Дня независимости США, отмечавшегося 4 июля, в Чикаго более 100 человек стали жертвами беспорядочной стрельбы, которую устраивали, как полагает полиция, представители местных банд.

Первые сообщения о перестрелках появились уже в субботу, но больше всего пострадавших с огнестрельными ранениями было зафиксировано вечером в понедельник.

Местная пресса утверждает, что число погибших достигло 15, у остальных - ранения разной тяжести.

Власти Чикаго направили в самые проблемные районы города - в южные и западные окраины - дополнительно 1000 сотрудников полиции, которые, однако, не смогли усмирить продолжающиеся беспорядкам.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что направит на помощь чикагской полиции агентов ФБР, чтобы положить конец столкновениям преступных группировок, жертвами которых становятся случайные прохожие.

Стрельба в выходные дни по случаю Дня независимости стала своего рода традицией в Чикаго. Однако в прошлом году на праздничный уикенд пострадавших от перестрелок было значительно меньше - 66 человек.

Власти Чикаго считают, что им удается постепенно снижать уровень насилия на улицах города, по крайней мере, согласно статистике, случаев использования огнестрельного оружия стало в этом году на 14% меньше, чем в прошлом.