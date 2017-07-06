Российские десантники проводят учения на латвийской границе (+ОПРОС) (2)

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В мире | 6 июля 2017 года, 10:10

В рамках ведущихся в Псковской области РФ с 3 по 7 июля командно-штабных учений десантники Ивановского и Ульяновского соединений в рамках командно-штабных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) высадились с парашютами и форсировали реку Великая.

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В учениях задействовано 2,5 тысячи человек, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.

"Передовые отряды десанта Ивановского и Ульяновского соединений после высадки парашютным способом в Псковской области форсировали на боевых машинах реку Великая и перешли к маневренной обороне в тылу условного противника", - сообщил журналистам в среду начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.

По его словам, "вести маневренную оборону они будут в течение наступающей ночи".

Как ранее сообщал Mixnews.lv, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений России вблизи стран Балтии.

Комментарии 2
Elizaменьше минуты назад
"Российские десантники проводят учения на латвийской границе." - Успехов вам в учениях ребята !!!
"...генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений России вблизи стран Балтии." - а это нормально, что НАТОвцы даже пофоткаться могут с видом на Российскую территорию, да и точно таки же образом проводить учения ??? Или убийцам можно по всему Миру проводить провокации, а России на СВОЕЙ территории нельзя проводить военные учения ??? Али сцикотно стало и памперсов не хватает ???
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Не Лоялен1 минуту назад
Нац озабоченные русофобы массово побежали опять скупать памперсы?)
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