Российские десантники проводят учения на латвийской границе (15)
В рамках ведущихся в Псковской области РФ с 3 по 7 июля командно-штабных учений десантники Ивановского и Ульяновского соединений в рамках командно-штабных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) высадились с парашютами и форсировали реку Великая.
В учениях задействовано 2,5 тысячи человек, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.
"Передовые отряды десанта Ивановского и Ульяновского соединений после высадки парашютным способом в Псковской области форсировали на боевых машинах реку Великая и перешли к маневренной обороне в тылу условного противника", - сообщил журналистам в среду начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.
По его словам, "вести маневренную оборону они будут в течение наступающей ночи".
Как ранее сообщал Mixnews.lv, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений России вблизи стран Балтии.
"...генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений России вблизи стран Балтии." - а это нормально, что НАТОвцы даже пофоткаться могут с видом на Российскую территорию, да и точно таки же образом проводить учения ??? Или убийцам можно по всему Миру проводить провокации, а России на СВОЕЙ территории нельзя проводить военные учения ??? Али сцикотно стало и памперсов не хватает ???
Проводить учения под границами России-Это хорошо,а когда наоборот- так уже и обделались?