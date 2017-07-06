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Десятки сторонников президента Венесуэлы ворвались в подконтрольную оппозиции национальную ассамблею, ранив нескольких депутатов и журналистов.

На видео с места событий видно, как из парламента выходят два оппозиционных депутата с окровавленными лицами.

По данным поддерживающего оппозицию сайта La Patilla, люди из толпы атаковали нескольких человек в здании национальной ассамблеи.

Некоторые СМИ сообщают, что ранения получили восемь человек. Среди них - депутат Америко де Грациа.

Беспорядки начались, когда президент Николас Мадуро выступал на военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы.

Перед вторжением его сторонников в парламент вице-президент Тарек эль-Айссами внезапно приехал в Национальную ассамблею с министрами и главой вооруженных сил Владимиром Падрино Лопесом.

Эль-Айссами выступил с речью, в которой призвал сторонников властей прийти и выразить ему поддержку. В итоге толпа сначала несколько часов протестовала у парламента, а потом ворвалась в здание.

Парламент перешел под контроль оппозиционных депутатов в декабре 2015 года после очередных выборов. Сторонники Мадуро периодически устраивают протесты у национальной ассамблеи.

В последние три месяца по всей Венесуэле протестует оппозиция. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. В результате около 90 человек погибли. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в эскалации насилия.