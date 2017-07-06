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США заявили, что применят "значительную военную силу" против Северной Кореи "в случае необходимости", после того как во вторник Пхеньян провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Америка представит на рассмотрение ООН новую резолюцию, направленную против Пхеньяна.

Она назвала испытания резкой эскалацией военной напряженности и пригрозила применить торговые ограничения против северокорейского режима.

Через несколько часов после выступления Хейли США и Южная Корея в ходе совместных военных учений провели ракетные пуски в Японском море.

Однако Пхеньян отказывается вести переговоры до тех пор, пока США не откажутся от своей "враждебной политики" по отношению к Северной Корее. Китай и Россия также выступают против использования военной силы в отношении режима.