США: если понадобится, мы применим силу против Северной Кореи (2)

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В мире | 6 июля 2017 года, 12:14

США заявили, что применят "значительную военную силу" против Северной Кореи "в случае необходимости", после того как во вторник Пхеньян провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Америка представит на рассмотрение ООН новую резолюцию, направленную против Пхеньяна.

Она назвала испытания резкой эскалацией военной напряженности и пригрозила применить торговые ограничения против северокорейского режима.

Через несколько часов после выступления Хейли США и Южная Корея в ходе совместных военных учений провели ракетные пуски в Японском море.

Однако Пхеньян отказывается вести переговоры до тех пор, пока США не откажутся от своей "враждебной политики" по отношению к Северной Корее. Китай и Россия также выступают против использования военной силы в отношении режима.

Комментарии 2
АЛ242 минуты назад
Всё-таки неадекватность Америки просто поражает! Вам Корея угрожает? Они хотят первыми нанести по Америке ядерный удар? Или независимая маленькая страна просто адекватно оценивает опасность исходящую от США (как впрочем США угрожает и всему остальному миру), и просто готовит по мере своих сих оборонительное оружие и оружие сдерживания. Всё просто, вам, америкосы, говорят - не лезьте и ничего вам не будет, иначе огребёте. Не нужно быть мировым злом и всё образуется, а пока, к сожалению, Штаты слишком много на себя берут!
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9752 минуты назад
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