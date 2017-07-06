Хоккеистки сборной США снялись обнаженными (2)

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В мире | 6 июля 2017 года, 13:23

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body. Групповой снимок опубликовала 28-летняя хоккеистка Джослин Ламуре-Дэвидсон на своей странице в Instagtram.

Помимо Ламуре-Дэвидсон, в фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

27 июня датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки также снялась для журнала ESPN Body без одежды.

В мае прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Свищев рекомендовал российским спортсменкам отказаться от фотографий в обнаженном виде.

Комментарии 2
varbut.com2 часа назад
Вы Диму Свищева ( с животиком) видели. Если разденется УЖАС !!!

Потому кекса жаба и душит
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акация1 час назад
мужланки мышцатые, зачем этот китч? шерстьюбитый, покажи свои кубики.
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