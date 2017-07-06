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Испанец Хавьер Санчес доказал, что является сыном певца Хулио Иглесиаса благодаря тесту на ДНК, сообщает Telegraph.

Как утверждается, в 1975 году у Иглесиаса случился короткий роман с португальской танцовщицей. В то время артист был женат на Исабель Прейслер.

Санчес и его мать впервые заявили о связи с Иглесиасом в 1990-х годах, но певец все отрицал. Суд принял решение в пользу предполагаемого сына. Артист подал успешную апелляцию, и дело прекратили.

Теперь Санчес снова подаст иск. На этот раз в качестве доказательства будут использоваться результаты теста, подтвердившие отцовство Иглесиаса на 99,9%.

В настоящее время Иглесиас проживает в Майами. Комментариев с его стороны пока не поступало.

У артиста на данный момент восемь официальных детей.

Ранее сообщалось, что останки испанского художника Сальвадора Дали будут эксгумированы по делу об отцовстве.