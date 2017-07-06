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Соединенные Штаты готовы помочь Польше и другим странам Европы диверсифицировать источники энергии. Об этом в четверг, 6 июля, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с польским лидером Анджеем Дудой, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что доволен состоявшейся в начале июня первой поставкой в Польшу сжиженного природного газа (СПГ) из США. Американская сторона готова подписать новые аналогичные соглашения, отметил он.

В перспективе Польша намерена стать энергетическим хабом, который будет распределять топливо из США в разные страны Европы, сказал Дуда.

«Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку американского газа в Польшу», — подчеркнул он.

7 июня в республику была доставлена первая партия СПГ из США. Это событие в Варшаве назвали историческим и переломным моментом. В Польше надеются, что этот шаг значительно укрепит позиции страны в переговорах с российским «Газпромом».

Польша потребляет в год 15 миллиардов кубометров топлива. Треть этого объема она добывает на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Основным поставщиком является «Газпром», который ежегодно поставляет в страну 10,2 миллиарда кубометров.

Как ранее сообщало агентство Reuters, президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве "политического инструмента", чтобы снизить зависимость ряда европейских стран, в том числе и Латвии, от России.

Бывший чиновник НАТО Джеймс Джонс отметил, что увеличение поставок американского газа позволит ослабить в регионе влияние России, "использующей энергию в качестве оружия или рычага давления".