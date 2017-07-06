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43% россиян, слышавших о сталинских репрессиях, полагают, что без них "невозможно было бы сохранить порядок в стране". Россияне чаще узнают об этих событиях из СМИ, намного реже - на занятиях в школах и вузах. Таковы итоги исследования ВЦИОМ "Сталинские репрессии: преступление или наказание".

90% россиян слышали о сталинских репрессиях, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос был проведен в июне среди среди 1200 респондентов в разных регионах.

71% опрошенных заявили, что в их семье никто не подвергался репрессиям. 24% сказали, что их семья сталкивалась со сталинскими репрессиями, 5% затруднились ответить.

Основным источником сведений о репрессиях для респондентов оказались документальная литература и публикации в СМИ (из прессы о событиях узнали 52% опрошенных), рассказы родственников (48%), а также новостные и аналитические программы на ТВ и по радио (46%).

Вопрос предполагал возможность дать несколько ответов. Лекции и уроки истории стали лишь шестым по популярности источником знаний о репрессиях (37% ответов). 14% респондентов сказали, что получают информацию по этому поводу в музеях и на тематических выставках.

Мнение респондентов о том, кто становился жертвами сталинских репрессий, разделилось (в этом вопросе респонденты также могли давать более одного ответа).

Самым популярным ответом стал "несогласные с проводимой властями политикой" - 37%. На втором месте оказался вариант "враги народа, предатели, заговорщики" - 24%.

Третье место занял ответ "воры, жулики, преступники" - 23%. По 22% и 16% сказали, что репрессированы были люди, "пользующиеся авторитетом у народа" и "честные, открытые".

Большинство граждан (49%) сказали, что репрессии - это "преступление против человечности, которое нельзя ничем оправдать".

Однако немногим меньше - 43% - согласились с тезисом о том, что "репрессии были вынужденной мерой, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе".

Социологи выяснили, что 72% россиян считают необходимым как можно больше рассказывать о жертвах репрессий, потому что "такие преступления не должны повторяться". 22% опрошенных полагают, что о репрессиях лучше не рассказывать, так как это "негативно отражается на имидже страны".

"Наше общество пытается разобраться со своим свергнутым кумиром, создать непротиворечивую версию актуальной истории драматического XX века, - прокомментировал итоги исследования директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - Пока не удастся расставить все точки над i, мы обречены вновь и вновь возвращаться к острым политическим и моральным вопросам, которые ставит перед нами история сталинского правления".

В мае 2017 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым число россиян, считающих сталинские репрессии "политическим преступлением", падает. В 2012 году с такой оценкой согласились 51% опрошенных, в 2017 году - 39%.

Также исследование "Левада-центра" показало, что за последние пять лет на 10% выросло число россиян, которые ничего не знают о репрессиях или затрудняются ответить на вопрос об их роли.

Доктор исторических наук Олег Будницкий полагает, что результаты опросов, показывающие высокий процент оправдания репрессий, можно объяснить только "разрухой в умах".

"Прежде чем отвечать на вопрос "одобряю - не одобряю", я бы советовал людям поставить себя на место жителя Советского Союза того времени и представить, что он мог попасть под эти жернова репрессий", - сказал Будницкий Би-би-си.

Историк также считает логичным, что опрошенные по большей части получают информацию о репрессиях из СМИ и телепередач. Вопрос в качестве этих программ, полагает Будницкий.

"У нас же в телевизоре появляются какие-то люди, которые никакого отношения к исторической науке не имеют", - считает историк. По его словам, зачастую оценки историческим событиям в СМИ дают непрофессионалы, и это приводит к искажение исторических фактов и их оценок зрителями.