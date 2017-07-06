На первую встречу Путина и Трампа отвели около часа (2)

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В мире | 6 июля 2017 года, 21:54

В графике российского президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» на его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом отведено около часа. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 6 июля.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00 по Москве 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне, сказал агентству источник в российской делегации.

Впервые Путин и Трамп встретятся утром в тот же день, когда лидеры «двадцатки» соберутся в одном из залов после приветствия хозяйки саммита, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее в четверг Меркель заявила журналистам, что не собирается выступать посредником между Путиным и Трампом на встрече во время G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон намерен выстраивать отношения с Москвой. Аналогичное мнение с позиции США ранее высказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Комментарии 2
пупс1 час назад
отвели около часа
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кто отвёл?????
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каджич1 час назад
Де"факто смысла во встречи нет.если по терроризму.какой смысл говорить с американцами.которые питают террористов.сотрудничают со спонсорами террористов.забыв жертвы 11 сентября.Остальные вопросы решаются и так между генералами.бизнесменами и корпорациями.
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