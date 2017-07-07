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Очередной раунд переговоров об объединении кипрского государства в швейцарском Кран-Монтана завершился безрезультатно. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Консультации начались в первой половине дня четверга и закончились только к трем часам утра пятницы.

Главным камнем преткновения на переговорах являются система держав-гарантов и вопрос вывода турецких военных с острова.

Анкара выразила готовность вывести большую часть своего контингента, который сейчас составляет 35 000 солдат, из непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра. Но при условии, что оставшаяся часть военного контингента продолжит находиться на острове как минимум на протяжении 15 лет, а Турция сохранит статус державы-гаранта.

Власти Кипра и Греции настаивают на полном выводе турецких войск с острова и заявляют, что государства ЕС не нуждаются в державах-гарантах.

Ранее в этом году переговоры об объединении Кипра проходили уже в январе и апреле, но так же не принесли результатов.

Кипр был разделен в 1974 года после вооруженного вторжения Турции. Оккупированными оказались 37 процентов территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Анкара. В 2004 году в Евросоюз вступила Республика Кипр, населенная греками-киприотами. На северную часть острова законодательство ЕС не распространяется.

В свою очередь Турция не признает правительство Республики Кипр. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.