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Сильнейшие за 60 лет ливни обрушились в последние две недели на китайский уезд Нинсян (провинция Хунань, Центральный Китай).

Как сообщает в пятницу агентство Xinhua, в результате удара стихии 44 человека числятся погибшими или пропавшими без вести.

По данным местных властей, около 815 000 жителей уезда (около 56% населения региона) понесли материальный ущерб в результате наводнений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренного штаба, информация о возможных жертвах проверяется.

С 22 июня в провинции Хунань из-за дождей погибли 27 человек, еще восемь числились пропавшими без вести. Общее число пострадавших превысило 11,45 млн человек. В результате удара стихии пострадали 879 600 гектаров сельскохозяйственных земель, разрушено 38 600 домов. Прямой экономический ущерб пока не установлен.

От ливневых дождей, обрушившихся с конца июня преимущественно на южные, юго-западные, центральные и восточные районы страны, также в различной степени пострадали провинции Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Чжэцзян, Цзянси и Юньнань.