Беспорядки в Гамбурге вспыхнули с новой силой: митингующие жгут машины (1)

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В мире | 7 июля 2017 года, 12:22

В Гамбурге, где открывается саммит "большой двадцатки", утром в пятницу возобновились столкновения протестующих с полицией.

Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, сообщила полиция. Протестующих начали разгонять водометами.

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"В настоящее время идет операция против агрессивно настроенных людей", - цитирует Франс пресс заявление полиции.

В четверг запланированная мирная акция протеста переросла в стычки с полицией, в результате которых пострадали не менее 76 полицейских. Трое были отправлены в больницу.

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Столкновения начались, когда полиция попыталась задержать участников акции "Добро пожаловать в ад", лица которых были скрыты масками.

Саммит "большой двадцатки" стартует в Гамбурге 7 июля, на этот же день запланирована первая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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Безопасность в городе на время проведения саммита обеспечивают около 20 тысяч сотрудников полиции и спецслужб. Ожидается, что в акциях протеста могут принять участие до 100 тысяч человек.

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Источник: BBC Russian
Комментарии 1
пупсик29 минут назад
поколение слабоумных дебилов.Машины и магазины то при чём ???? Прощще простого воевать с тем,кто не может дать отпор.Почему не с муравьями бы вам не повоевать или с бабочками.Деградирующие полудурки кокаколовские ......
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