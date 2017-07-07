В Италии рухнул пятиэтажный дом: под завалами находятся люди

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В мире | 7 июля 2017 года, 14:48

В приморском городке Торре Аннунциата, близ Неаполя, в Италии рухнул жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщает агентство AP.

По предварительным данным, до 8 человек могут находиться под завалами.

В свою очередь, свидетели заявляют, что до обвала дома в пятницу утром не было слышно взрывов, но перед этим по проходящей рядом с домом железной дороге проезжал поезд.

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Отмечается, что незадолго до обрушения велись работы по реконструкции здания. Движение поездов по ветке, которая соединяет Неаполь с такими туристическими объектами, как Помпеи и Амальфи, временно прекращено.

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Источник: apostrophe.ua

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