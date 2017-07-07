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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, передает РИА «Новости».

Снимавшие встречу журналисты также сообщили, что лидеры сидели за одним столом.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречу с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первом личном контакте президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в кулуарах саммита «двадцатки» они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.

«Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — сказал Песков.

Между тем в Гамбурге продолжаются стычки между полицией и демонстрантами, которые протестуют против проведения саммита G20. В результате столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали в общей сложности 74 полицейских.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беспорядки не влияют на проходящий в Гамбурге саммит G20.

«Никак не влияют», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как влияют беспорядки на саммит G20.