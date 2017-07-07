Путин и Трамп поздоровались в кулуарах G20 (5)

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В мире | 7 июля 2017 года, 14:51

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, передает РИА «Новости».

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Снимавшие встречу журналисты также сообщили, что лидеры сидели за одним столом.

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Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречу с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первом личном контакте президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в кулуарах саммита «двадцатки» они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.

«Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — сказал Песков.

Между тем в Гамбурге продолжаются стычки между полицией и демонстрантами, которые протестуют против проведения саммита G20. В результате столкновений с протестующими в Гамбурге пострадали в общей сложности 74 полицейских.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беспорядки не влияют на проходящий в Гамбурге саммит G20.

«Никак не влияют», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как влияют беспорядки на саммит G20.

Комментарии 5
Дикий1 час назад
даааа,это не с хохломордым убийцей здороваться.Была бы третья рука,он бы и её задействовал.
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Патриот 52 минуты назад
По приезду в Фашистгтон, Трампа забьют досмерти.
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Думаю так2 минуты назад
Местные уже сопли жуют
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