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В преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в социальных сетях появилось множество постов с шутками и коллажами, посвященными этому событию.

Одна из основных тем подобных публикаций - о том, как Путин манипулирует Трампом.

В ходе президентской гонки в США Трамп неоднократно говорил, что не против наладить отношения с Россией. В частности, он заявлял, что в случае победы у него будут "очень-очень хорошие отношения" с Путиным.

Республиканца неоднократно критиковали за подобные высказывания, а членов его избирательного штаба заподозрили в связях с Москвой. Главная соперница Трампа, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон говорила, что в случае его победы в Кремле "будет праздник".

До сих пор Путин и Трамп в целом лестно отзывались друг о друге. Так, Путин говорил, что считает Трампа "прямым и открытым человеком", у которого "свежий взгляд на вещи". Трамп называл российского лидера "крепким орешком" и отмечал, что тот очень умен. Правда, в последнее время президент США был более сдержан в своих оценках.

О том, что встреча Трампа и Путина состоится 7 июля на саммите "Большой двадцатки", стало известно во вторник, 4 июля. Это будет "полноценная сидячая встреча", а не контакт "на ногах", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе первой встречи Трамп и Путин обсудят борьбу с международным терроризмом, темы Сирии и Украины, а также "разоруженческую сферу".

Главной целью встречи представитель Кремля назвал установление рабочего диалога, который "жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня".