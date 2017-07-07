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У президента США Дональда Трампа возникли проблемы с бронью отеля на время саммита G20 в Гамбурге, пишет Buzzfeed со ссылкой на источники.

Отмечается, что его команда, скорее всего, очень долго ждала, чтобы забронировать жилье для президента и его сопровождающих, поскольку в большинстве крупных гостиниц Трамп получил отказ на запросы из-за отсутствия свободных мест.

Трампа приняли в гостевом доме правительства Гамбурга, в то время как сопровождающая его команда остановилась в консульстве США.

Ранее сообщалось, что с похожей проблемой столкнулся госсекретарь США Рекс Тиллерсон: в ходе своего первого зарубежного визита он остался без отеля в Бонне, где проходила встреча глав МИД "большой двадцатки".

Источник: gazeta.ru