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Испанский суд заменил наказание для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, предусматривавшего тюремное заключение сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере 252 000 евро, сообщает Р-Спорт.

Отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси, в свою очередь, должен заплатить штраф в размере 180 000 евро.

Спортсмен и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 млн евро. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.

На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.