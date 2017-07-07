Тюремный срок футболиста Месси будет изменен на штраф (1)
В мире | 7 июля 2017 года, 17:29
Испанский суд заменил наказание для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, предусматривавшего тюремное заключение сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере 252 000 евро, сообщает Р-Спорт.
Отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси, в свою очередь, должен заплатить штраф в размере 180 000 евро.
Спортсмен и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 млн евро. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.
На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.
Источник: Газета.ru
Тюремный срок футболиста Месси будет изменен на штраф! Да ладно бля:))))))
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