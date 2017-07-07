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Федеральное управление уголовной полиции Германии обнаружило в сети базу данных с коллекцией в более 500 миллионов адресов электронной почты с паролями, передает Spiegel.

Отмечается, что база данных с украденными паролями и адресами продолжительное время накапливалась в результате отдельных хакерских атак была обнаружена на некой подпольной платформе.

Пользователи могут проверить статус своих адресов электронной почты с помощью специальной платформы, разработанной Институтом Платтнера.

При этом издание напомнило читателем о важности придумывать разные пароли для каждой социальной сети и регулярно их обновлять.