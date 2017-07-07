Немецкая полиция нашла полмиллиарда украденных адресов почты и паролей
В мире | 7 июля 2017 года, 18:56
Федеральное управление уголовной полиции Германии обнаружило в сети базу данных с коллекцией в более 500 миллионов адресов электронной почты с паролями, передает Spiegel.
Отмечается, что база данных с украденными паролями и адресами продолжительное время накапливалась в результате отдельных хакерских атак была обнаружена на некой подпольной платформе.
Пользователи могут проверить статус своих адресов электронной почты с помощью специальной платформы, разработанной Институтом Платтнера.
При этом издание напомнило читателем о важности придумывать разные пароли для каждой социальной сети и регулярно их обновлять.
Источник: Газета.ru