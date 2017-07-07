Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста (3)
В мире | 7 июля 2017 года, 19:21
Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25-суточного административного ареста, под который он попал после антикоррупционного митинга в Москве 12 июня.
Одновременно продолжают поступать сведения о новых обысках в его избирательных штабах по всей России.
О том, что Навального отпустили на свободу, написала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Но вышел оппозиционер не там, где его ждали сторонники: арест он отбывал в московском спецприемнике N1, а утром 7 июля его перевезли в ОВД ЦАО. Из ОВД Навальный сразу направился в свой московский штаб.
Также у спецприемника находились несколько активистов движения SERB в перчатках, со свернутыми плакатами и бутылками с неизвестным содержимым.
Источник: BBC Russian
Обратно недобитка в подвал на 25суток не поймет снова по кругу пока к своим хозяевам не свалит.
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Тяжело на пиндосов работать. Скоро опять присядет, дурилка картонная.
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Заматерел, красава. Мстить начинай.
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