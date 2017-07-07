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Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25-суточного административного ареста, под который он попал после антикоррупционного митинга в Москве 12 июня.

Одновременно продолжают поступать сведения о новых обысках в его избирательных штабах по всей России.

О том, что Навального отпустили на свободу, написала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Но вышел оппозиционер не там, где его ждали сторонники: арест он отбывал в московском спецприемнике N1, а утром 7 июля его перевезли в ОВД ЦАО. Из ОВД Навальный сразу направился в свой московский штаб.

Также у спецприемника находились несколько активистов движения SERB в перчатках, со свернутыми плакатами и бутылками с неизвестным содержимым.