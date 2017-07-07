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Азербайджанская армия была приведена в полную боевую готовность и нанесла удар по армянским позициям в Карабахе.

"В результате удара уничтожена значительная сила противника, выведена из строя часть вражеской военной техники и некоторые военные инфраструктурные объекты приведены в непригодное состояние", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В Баку заявляют, что армянская сторона готовила "очередную провокацию". По данным минобороны, вооруженные формирования, базирующиеся на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 130 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня.