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На полях "двадцатки" закончилась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, их беседа продолжалась 2 часа 15 минут, вместо запланированных 30 минут.

Первая встреча Путина и Трампа началась сегодня, 7 июля, в 17:00 с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор. Беседу начал президент США, который заявил, что очень рад встрече, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

Президенты подняли вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, Трамп "несколько раз" переходил к обсуждению этой темы с Путиным. При этом Тиллерсон отметил, что достижение общей позиции между Россией и США относительно предполагаемого вмешательства российских властей в американские выборы маловероятно.

"Вопрос о том, какие действия предпринимать (касательно вероятного вмешательства России в выборы - ИФ), остается открытым", - добавил он.

В ходе встречи президенты обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться, заявил Тиллерсон.

Он отметил, что по таким вопросам, как например, "вмешательство" России в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.

В свою очередь министр, иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Трамп признал странной ситуацию с разжиганием русофобских настроений в США и заявил, что принимает заявления Владимира Путина на этот счет.

"Президент Трамп сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи президентов РФ и США в Гамбурге.

Как отметил глава МИД России, отсутствие фактов "признается и теми в Конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации".

По его словам, "президент США сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и что он эти заявления принимает".

Источник: ria.ru