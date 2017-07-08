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В Гамбурге на полях саммита G20 в пятницу вечером состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Эти переговоры стали одним из самых ожидаемых политических событий в мире за последние полгода. В преддверии встречи, которая продлилась более двух часов, оба президента заявили, что ожидают положительных результатов для своих стран. Об итогах политического диалога на высшем уровне — в материале RT.

Встреча президентов России и США началась с 20-минутным опозданием, но продлилась в итоге более двух часов.

Перед тем, как удалиться на переговоры, главы России и США сделали заявление для прессы и провели фотосессию с рукопожатием.

Первым взял слово президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что ожидает хороших результатов от диалога с Путиным.

«Я очень рад с вами встретиться, господин президент, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, для наших стран произойдёт много положительного, а также для всех, кто причастен», — заявил президент США.

После этого Трамп предоставил слово своему российскому коллеге. Владимир Путин сообщил, что для решения важных двусторонних и международных проблем личные встречи, такие, как сегодня, необходимы.

"Конечно, телефонных разговоров недостаточно, если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы международной повестки. Конечно, такие личные встречи необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы и сказали, наша встреча принесёт позитивный результат", — заключил российский лидер, обращаясь к Трампу.

После этого главы двух стран ещё раз обменялись рукопожатием. Интересно, что на этот раз Трамп протянул руку не как обычно, прямо, а как будто предлагая Путину приятельски хлопнуть по своей ладони. Таким образом, 45-й американский президент в очередной раз отличился необычным приветствием.

По завершении официальных заявлений президентов журналисты наперебой стали задавать вопросы, но главы государств были заняты разговором вполголоса между собой.

Затем Путин и Трамп удалились на закрытую встречу без присутствия представителей СМИ. Возможно, президент США больше остальных радовался отсутствию журналистов на переговорах, потому что ранее в своём микроблоге Twitter он в очередной раз выступил против "лживых СМИ", которые искажают произошедшее.

I will represent our country well and fight for its interests! Fake News Media will never cover me accurately but who cares! We will #MAGA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

«Я достойно буду представлять нашу страну и буду бороться за её интересы! Лживые средства массовой информации никогда не осветят это верно, но какая разница! Мы сделаем Америку снова великой!», — написал Трамп.

Когда президенты были ещё в переговорной комнате, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приветствует их встречу.

«Я крайне приветствую, что президенты Трамп и Путин встретились на полях саммита», — заявила Меркель.

После беседы, затянувшейся на два с лишним часа, Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об итогах переговоров. Он также принёс извинения премьер-министру Японии Синдзо Абэ (не только от своего имени, но и за Трампа) за вынужденное опоздание на встречу с ним.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — рассказал Путин.

По украинскому вопросу президенты договорились о создании канала между представителем Российской Федерации и Соединённых Штатов для того, чтобы использовать возможности, которые есть у двух стран для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей.

Что касается Сирии, то на юго-западе республики согласована зона деэскалации, а перемирие в зоне на юге Сирии будет действовать с полночи 9 июля.

Дональд Трамп также несколько раз поднимал тему «вмешательства» России в американские выборы. Президенты России и США пришли к соглашению о необходимости создания рамочного соглашения по этому вопросу, чтобы страны могли совместно противостоять киберугрозам.

При этом вопрос о российской дипломатической недвижимости в Нью-Йорке продолжает ждать своего разрешения.

Детали разговора российского и американского президентов раскрыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обозначил четыре ключевые договоренности глав двух государств — это Сирия, Украина, КНДР и борьба с терроризмом.

Лавров опроверг сведения о наличии у США якобы «другого плана» по урегулированию украинского кризиса и отметил, что урегулирование продолжится в рамках минского формата.

Первая неформальная встреча

За каждым шагом двух президентов на саммите следили сотни камер — интерес к первой встрече Путина и Трампа был чрезвычайно высок. За несколько часов до встречи в сети появилось видео, на котором видно, как в кулуарах самммита G20 Путин и Трамп пожимают друг другу руки во время неформальной беседы.

«Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже видеозапись общения глав стран-участниц G20 стали общедоступны в интернете. Украинские журналисты по своему интерпретировали некоторые кадры, на которых Путин и Трамп выходят из комнаты в компании других политиков. Так, по версии издания Диалог.ua, у российского президента было испуганное лицо: в интерпретации издания он не желал контакта с новым хозяином Белого дома.

При этом британские СМИ совсем по-другому увидели краткую неформальную встречу Путина и Трампа. По оценке The Daily Telegraph, американский президент «обеими руками крепко пожал правую руку Владимира Путина, а затем похлопал его по спине, очевидно, в знак дружеского расположения, после чего обоих лидеров запечатлели стоящими рядом и улыбающимися». За всем происходящим наблюдал находящийся неподалёку глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер.

Ранее оба президента в преддверии саммита подтвердили свою заинтересованность в предстоящих переговорах.

В пятницу утром Трамп написал в своём микроблоге Twitter, что «с нетерпением ждёт встреч между лидерами, намеченных на сегодня, включая встречу с Владимиром Путиным. Есть много, чего обсудить».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ждёт ли Путин этой встречи и есть ли у него вопросы к Трампу, заявил: «Ответ положительный».

Белый дом отвёл на переговоры около получаса. В Кремле говорили, что встреча продлится около часа и будет полноформатной, однако чётких ограничений по времени не ставили. Одновременно со встречей президентов прошли и переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Протесты антиглобалистов

Тем временем в Гамбурге продолжаются протесты антиглобалистов, в некоторых частях города произошли столкновения с полицией. По данным властей Гамбурга, в беспорядках получили ранения около 200 полицейских. Стражи правопорядка вынуждены были применить водомёты и перцовый спрей, десятки человек задержаны.

По сообщениям СМИ, протестующие утром в пятницу окружили отель, где находилась жена президента США Меланья Трамп. Из соображений безопасности она не стала покидать здание. Так, Меланья не смогла принять участие в церемонии фотографирования первых леди.

Поступали также сообщения, что манифестанты осадили резиденцию, где остановился Владимир Путин, однако на расписании российского лидера протесты не отразились.

По последним данным, возле главной гавани Гамбурга протестующие возвели баррикады, туда стянуты усиленные патрули полиции.

Сообщалось, что за два дня саммита в акциях антиглобалистов должны принять участие около 100 тыс. человек.

Ожидания СМИ

Чего же ждать по итогам переговоров двух президентов? По мнению 56% опрошенных RT, одна-единственная встреча вряд ли что-то глобально изменит.

Зарубежные СМИ делали свои прогнозы, обозначая круг проблем, которые должны обсудить политики. Издание The Washington Post заявляло, что президенту США следует отказаться от своего «восхищения авторитарными наклонностями Путина — вместо этого следует поставить перед российским президентом ряд трудных для него вопросов», таких как, например, вопрос о «вмешательстве России в американские президентские выборы».

The Guardian указывала, что существуют некие «четыре корзины» тем, которые будут обсуждать Путин и Трамп. Это конфликты в Сирии и на Украине, установление каналов коммуникации вооружённых сил двух стран и экономические отношения.

По оценке американского журнала Newsweek, предстоящая встреча должна была стать не более чем игрой мускулов и «состязанием в мачизме» двух президентов, так как «ни один из них не захочет показаться слабым». По мнению автора статьи, оба лидера понимают, что «в данной ситуации важны символы и демонстрация жёсткости».

При этом в России старались не строить предположений о том, как пройдут переговоры и чего можно от них ожидать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил все попытки что-либо предугадать с ожиданиями от капризной погоды.