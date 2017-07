В мире |

В Гамбурге на полях саммита G20 в пятницу вечером состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Эти переговоры стали одним из самых ожидаемых политических событий в мире за последние полгода. В преддверии встречи, которая продлилась более двух часов, оба президента заявили, что ожидают положительных результатов для своих стран. Об итогах политического диалога на высшем уровне — в материале RT.

Встреча президентов России и США началась с 20-минутным опозданием, но продлилась в итоге более двух часов.

Перед тем, как удалиться на переговоры, главы России и США сделали заявление для прессы и провели фотосессию с рукопожатием.

Первым взял слово президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что ожидает хороших результатов от диалога с Путиным.

«Я очень рад с вами встретиться, господин президент, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, для наших стран произойдёт много положительного, а также для всех, кто причастен», — заявил президент США.

После этого Трамп предоставил слово своему российскому коллеге. Владимир Путин сообщил, что для решения важных двусторонних и международных проблем личные встречи, такие, как сегодня, необходимы.

"Конечно, телефонных разговоров недостаточно, если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные острые вопросы международной повестки. Конечно, такие личные встречи необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы и сказали, наша встреча принесёт позитивный результат", — заключил российский лидер, обращаясь к Трампу.

После этого главы двух стран ещё раз обменялись рукопожатием. Интересно, что на этот раз Трамп протянул руку не как обычно, прямо, а как будто предлагая Путину приятельски хлопнуть по своей ладони. Таким образом, 45-й американский президент в очередной раз отличился необычным приветствием.

По завершении официальных заявлений президентов журналисты наперебой стали задавать вопросы, но главы государств были заняты разговором вполголоса между собой.

Затем Путин и Трамп удалились на закрытую встречу без присутствия представителей СМИ. Возможно, президент США больше остальных радовался отсутствию журналистов на переговорах, потому что ранее в своём микроблоге Twitter он в очередной раз выступил против "лживых СМИ", которые искажают произошедшее.

I will represent our country well and fight for its interests! Fake News Media will never cover me accurately but who cares! We will #MAGA!