В мире |

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условия для приобретения Украиной полноценного членства в Альянсе. По словам генсека, таких условий два: консенсус всех стран НАТО и желание самой Украины.

«Если говорить о членстве, то важный сигнал заключается в том, что все 29 союзников должны прийти к консенсусу в этом вопросе. И, конечно, сама Украина должна решить, стать членом НАТО или нет», – заявил Столтенберг в интервью Укринформу.

Генсек альянса подчеркнул, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться и влиять на процесс принятия Украиной этого решения.

«Каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь и решать, принимать или нет участие в организациях, как НАТО», – добавил Столтенберг.

Напомним, что 8 июня Рада приняла закон о намерении вступить в НАТО. Накануне президент Порошенко его подписал.

В апреле Генсек НАТО Столтенберг оставил вопрос вступления в альянс на усмотрение Украины.

22 марта Верховная рада Украины повторно обратилась к американскому Конгрессу с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО.

Характерно, что вопрос о том, чтобы стать членом Альянса, даже не поднимается. Бывший руководитель СБУ Смешко считает, что в ближайшей перспективе страна не имеет шансов войти в состав НАТО.

Источник: novorosinform.org