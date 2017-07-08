Генсек НАТО назвал условия членства Украины в альянсе (3)

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В мире | 8 июля 2017 года, 13:14

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условия для приобретения Украиной полноценного членства в Альянсе. По словам генсека, таких условий два: консенсус всех стран НАТО и желание самой Украины.

«Если говорить о членстве, то важный сигнал заключается в том, что все 29 союзников должны прийти к консенсусу в этом вопросе. И, конечно, сама Украина должна решить, стать членом НАТО или нет», – заявил Столтенберг в интервью Укринформу.

Генсек альянса подчеркнул, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться и влиять на процесс принятия Украиной этого решения.

«Каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь и решать, принимать или нет участие в организациях, как НАТО», – добавил Столтенберг.

Напомним, что 8 июня Рада приняла закон о намерении вступить в НАТО. Накануне президент Порошенко его подписал.

В апреле Генсек НАТО Столтенберг оставил вопрос вступления в альянс на усмотрение Украины.

22 марта Верховная рада Украины повторно обратилась к американскому Конгрессу с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО.

Характерно, что вопрос о том, чтобы стать членом Альянса, даже не поднимается. Бывший руководитель СБУ Смешко считает, что в ближайшей перспективе страна не имеет шансов войти в состав НАТО.

Источник: novorosinform.org

Комментарии 3
e171 час назад
поздно украина спохватилась. нужно было вступать, когда латвия, литва и эстония это сделали. были бы сейчас и с крымом, и с донбасом.
а сейчас - поздно. никто их в нато не возьмет, т.к. границы государства не определены.
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Eliza51 минуту назад
Так там и так по горло НАТОвцев? еще и вступить хотят??? Уже вся Прибалтика вступила, теперь как отмываться от этого д...ма будем ???
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Анунах3 минуты назад
И без нато уже обобрали хозяева нато, куда еще больше платить? А дело всё в отсутствии суверинитета, как и у большинства стран нато и ненато. Капитализм и глобализация финансовая позволяют дешево скупать государства, купив только госполитиков, которые не дорого и стоят.
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