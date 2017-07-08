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В Гамбурге в отеле «Атлантик» началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости.

Беседа проходит за рабочим завтраком. Ожидается, что они обсудят актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулировании ситуации на Украине.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял журналистам, что лидеры России, Франции и Германии проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20, передает ТАСС.

В пятницу украинская тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.

По словам Лаврова, «условлено создать канал между представителем РФ и представителем США» для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей.