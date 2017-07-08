Лидеры России, Франции и Германии без Порошенко обсудили ситуацию на Украине (1)

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В мире | 8 июля 2017 года, 12:18

На встрече президента России Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Гамбурге была обсуждена ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Об этом в субботу, 8 июля, сообщается на сайте Кремля.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства сообщает, что три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

В пятницу украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
еж45 минут назад
Спецпредставитель вУкраине? Это что не невмешательство? Значит Россия вмешивается,а США нет!!! Этим все сказано! Что же наши лизоблюды молчат? Почему не обьявляют санкции США? "ГЕРОИ" В ПАМПЕРСАХ!!! Заодно уж высказали претензии Германии,в связи с действиями полиции в Гамбурге! Насчет Москвы и ее полиции тяв-тяв везде где только можно!!!
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