Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была потрясающей.

Об этом американский лидер сказал во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Рекс и я провели потрясающую встречу вчера с президентом Путиным", — цитирует Трампа корреспондент CBS News Стивен Портной в своем твиттере.

"Rex and I had a tremendous meeting yesterday with President Putin," Trump says sitting beside PM May. (@HorsleyScott pic) pic.twitter.com/J8xOvHiztR