Потрясающая встреча! Трамп о первых переговорах с Путиным (3)

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В мире | 8 июля 2017 года, 12:28

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была потрясающей.

Об этом американский лидер сказал во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Рекс и я провели потрясающую встречу вчера с президентом Путиным", — цитирует Трампа корреспондент CBS News Стивен Портной в своем твиттере.

Как сообщает в твиттере корреспондент Bloomberg Маргарет Талев, американский лидер действительно отметил, что встреча с президентом России была "потрясающей".

На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7–8 июля.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
eLIZA55 минут назад
Ну, что злопыхатели...умылись жополизы. ПУТИН - РОССИЯ БРАВО !!!!!!!!!
1
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Eliza32 минуты назад
При написании ника капс забыла убрать...
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Eliza 54 минуты назад
Капс забыла убрать.
2
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