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Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была потрясающей.

Об этом американский лидер сказал во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Рекс и я провели потрясающую встречу вчера с президентом Путиным", — цитирует Трампа корреспондент CBS News Стивен Портной в своем твиттере.

"Rex and I had a tremendous meeting yesterday with President Putin," Trump says sitting beside PM May. (@HorsleyScott pic) pic.twitter.com/J8xOvHiztR — Steven Portnoy (@stevenportnoy) 8 июля 2017 г.

Как сообщает в твиттере корреспондент Bloomberg Маргарет Талев, американский лидер действительно отметил, что встреча с президентом России была "потрясающей".

На полях саммита "большой двадцатки" состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Trump and UK's May meeting now. Trump says yday mtg w Putin was "tremendous" pic.twitter.com/EezfPvJOcn — Margaret Talev (@margarettalev) 8 июля 2017 г.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7–8 июля.