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Руководство Большой театра на неопределенный срок отложило премьеру балета «Нуреев», постановкой которого занимался режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Об этом в субботу, 8 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе театра.

Почему было принято такое решение, там не уточнили. Отмечается, что о сроках и причинах переноса спектакля будет объявлено на брифинге, который состоится в Большом 10 июля. Сам Серебренников ситуацию пока не комментировал.

Балет «Нуреев» рассказывает о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева. Постановка Серебренникова, над которой также работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов, стала его третьей работой для Большого театра. Премьерный показ был запланирован на 11 июля.

Согласно информации на сайте Большого театра, вместо «Нуреева» на Исторический сцене 11, 12, 13 и 14 июля будет показан балет «Дон Кихот».

Серебренников проходит свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной группе «Седьмая студия». По версии обвинения, бывший бухгалтер компании Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством средств на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.