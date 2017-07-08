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Полиция Гамбурга задержала 27-летнего местного жителя, пытавшегося ослепить пилотов полицейского вертолета при помощи лазерной указки. Об этом пишет издание Focus.

Инцидент произошел в четверг, 6 июля. В управлении полиции города заявили, что экипаж вертолета Libelle-2 в районе Альтона был ослеплен с помощью лазерной указки. Сотрудники некоторое время из-за проблем со зрением не могли исполнять служебные обязанности.

Впоследствии стражи порядка идентифицировали и задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Гамбурга. В ходе обыска в его квартире была обнаружена лазерная указка. Мужчину задержали, в субботу, 8 июля, он должен предстать перед судьей, который изберет ему меру пресечения.

Подозреваемому вменяется в вину покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов.

В Гамбурге 7 и 8 июля проходит саммит лидеров стран G20. В эти дни в городе антиглобалисты проводят акции протеста. В них приняли участие свыше 10 тысяч человек, в том числе левые экстремисты. Безопасность во время G20 обеспечивают порядка 20 тысяч полицейских. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с манифестантами ранения получили около 200 стражей порядка.