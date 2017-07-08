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В ходе столкновений с антиглобалистами в Гамбурге ранения получили 197 сотрудников полиции. Сведений о числе пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих пока нет, сообщает Deutsche Welle.

На данный момент задержаны в общей сложности 102 человека.

Как передает ТАСС, организаторы акций считают, что они прошли успешно.

«Полиция нас била, атаковала слезоточивым газом и водометами, но, несмотря на непропорциональное насилие со стороны государственных властей, мы не сдались», — цитирует газета Hamburger Morgenpost Кристиана Бланка, представителя движения антиглобалистов BlockG20.

По его словам, хотя официально протестные мероприятия завершены, многие активисты остаются на улицах.

В полиции отметили, что протестующие закидывали стражей порядка камнями и бутылками.

6-7 июля в Гамбурге прошли акции протеста против саммита «Большой двадцатки». В них приняли участие свыше 10 тысяч человек, в том числе левые экстремисты. Безопасность во время G20 обеспечивают порядка 20 тысяч полицейских.