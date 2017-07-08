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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна тем, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин «наконец встретились», передает Reuters.

«Это начало», — сказала она.

Меркель добавила, что в мире есть определенные проблемы, которые могут быть решены только путем сотрудничества между Россией и США.

«Это может принести пользу, если есть честный, откровенный диалог», — заявила она.

Ранее Путин выразил надежду на улучшение отношений России и США.