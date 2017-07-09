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В результате сильных ливней на юго-западном японском острове Кюсю к настоящему моменту погибли 18 человек, сообщает телеканал NHK. На острове из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог, сложилась чрезвычайная ситуация.

Отмечается, что еще 30 человек пропали без вести. Около 570 людей отрезаны от внешнего мира. Мощность осадков достигает в ряде префектур 54 мм/час.

При этом метеорологи предупреждают об опасности новых оползней и паводков.