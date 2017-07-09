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В официальной газете Верховной рады "Голос Украины" 8 июля опубликован закон о приоритетности членства страны в НАТО.

Изменения о приоритетности членства Украины в Североатлантическом альянсе внесены в два закона: "Об основах национальной безопасности" и "Об основах внутренней и внешней политики".

Верховная рада Украины проголосовала за ориентацию на членство в НАТО как стратегический внешнеполитический приоритет государственной политики месяц назад - 8 июня. Тогда это решение поддержали 260 депутатов, против выступили только 20, еще 16 воздержались.

Закон, предусматривающий интеграцию Украины в евроатлантическое пространство по безопасности с целью приобретения членства в НАТО, президент страны Петр Порошенко подписал 6 июля.

В России заявили, что примут меры в ответ на расширение НАТО к границам страны. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что на Украине "продолжается гражданская война", в то время как одним из условий вступления государств в Североатлантический альянс является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров.