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Китай присоединится к проводимым американцами военным учениям "Тихоокеанский рубеж" в 2018 году.

Организаторами выступают Соединенные Штаты. Соответствующее заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20.

Глава Китая не уточнил, каковы будут цели совместных учений, однако можно предположить, что страны к этому подтолкнула обострившаяся ситуация на Корейском полуострове.

Так, после беседы с Си Цзиньпином Трамп подчеркнул, что считает сложившийся в азиатском регионе кризис чрезвычайно серьезным.

"Я высоко ценю то, что вы делаете применительно к проблеме, с которой мы все сталкиваемся в лице Северной Кореи, проблеме, с которой что-то надо делать", - заявил лидер США.

Обращаясь к своему китайскому коллеге Трамп также выразил уверенность, что проблема разработки ядерных и ракетных вооружений в КНДР будет решена.

Американский президент при этом указал на "торговые дисбалансы" между двумя странами, отметив, что для США это важный вопрос.

"Уверен, что мы придем к успешной развязке, будь то по торговле, Северной Корее или любым из многих других вещей, которые мы будем обсуждать", - заключил Трамп.