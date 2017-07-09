Умер художник Илья Глазунов (1)
В мире | 9 июля 2017 года, 14:11
Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет.
Он ушел из жизни ночью. Как рассказала дочь мастера Вера Глазунова, он умер от сердечной недостаточности. Дата и время проведения похорон пока не известны.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким живописца.
Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, сценограф, книжный иллюстратор, автор более трех тысяч произведений. Основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Его галерею и Музей сословий неоднократно посещал президент Владимир Путин.
Фото: pravmir.ru
Источник: ria.ru
Соболезную!!! Великолепный человек и художник!!!
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