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Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет.

Он ушел из жизни ночью. Как рассказала дочь мастера Вера Глазунова, он умер от сердечной недостаточности. Дата и время проведения похорон пока не известны.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким живописца.

Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, сценограф, книжный иллюстратор, автор более трех тысяч произведений. Основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Его галерею и Музей сословий неоднократно посещал президент Владимир Путин.

Фото: pravmir.ru

Источник: ria.ru