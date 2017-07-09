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Участники пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. Российская делегация голосовала против резолюции.

В документе Россию призывают отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Авторы предостерегают членов Парламентской ассамблеи от любых шагов, которые могут прямо или косвенно способствовать признанию выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя.

Резолюция призывает Россию "безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ" в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным НПО или СМИ.

В документе также содержится требование к Москве отменить решение о признании паспортов жителей Донецкой и Луганской областей, и прекратить "агрессию в Донбассе".

От России также "требуется перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Источник: ria.ru