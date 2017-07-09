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Президент США Дональд Трамп назвал прошедший в Германии саммит "Большой двадцатки" потрясающим успехом, несмотря на разногласия США с остальными странами по вопросу изменения климата.

В совместном заявлении лидеры 18 стран и ЕС официально признали решение США выйти из Парижского соглашения по климату.

При этом они подчеркнули, что остальные члены "двадцатки" по-прежнему привержены договоренностям.

В заявлении также говорится, что США будут стараться тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помочь им более экологичным и эффективным способом добывать и использовать ископаемое топливо.

В Парижском соглашении заложены ограничения выбросов парниковых газов с целью сдерживать глобальное повышение температур.

В конце пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, принимавшая саммит в Гамбурге, заявила, что все еще сожалеет о позиции президента Трампа по этому вопросу.

Меркель поблагодарила остальные 19 стран, выступивших против пересмотра соглашения.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил, что ратификация Парижского соглашения его страной находится теперь под вопросом, так как выход из него США ставит под угрозу выплату компенсаций развивающимся странам.

Источник: bbc.com