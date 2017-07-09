Согласованное Трампом и Путиным перемирие в Сирии вступило в силу (1)
В мире | 9 июля 2017 года, 16:59
Перемирие в Сирии, которое на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге поддержали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вступило в силу сегодня, 9 июля, на юго-западе страны. Об этом сообщает Reuters.
Перемирие вступило в силу в 12:00 по местному времени. По условиям соглашения, должны прекратиться военные действия в сложном с точки зрения безопасности районе Сирии, граничащем с Израилем и Иорданией.
Договоренность о перемирии на сирийском юго-западе была достигнута на личной встрече президентов в Гамбурге на полях саммита G20. Также к проработке соглашения привлекались представители Иордании.
Российские военные будут наблюдать за соблюдением договоренности о прекращении огня.
Источник: Newsru.com
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