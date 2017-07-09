Порошенко заявил об интересе в снятии антироссийских санкций (3)

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В мире | 9 июля 2017 года, 17:16

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "сложно найти человека", более заинтересованного в снятии антироссийских санкций, чем он сам.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому", - отметил Порошенко.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом России. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии", — написал американский президент.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Лора Златоустова3 часа назад
семь пятниц на неделе!
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Тамара Ковалева2 часа назад
Держит нос по ветру.
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каджич2 часа назад
Ох.уж.эти барыги допущенные к политике.
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