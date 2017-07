В мире |

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "сложно найти человека", более заинтересованного в снятии антироссийских санкций, чем он сам.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому", - отметил Порошенко.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции не будут отменены до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!