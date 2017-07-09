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Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракские войска с освобождением второго по величине иракского города Мосула от боевиков группировки "Исламское государство".

"Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.

Битва за город велась с 17 октября 2016 года.

Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат.

Но в последние десять месяцев ИГ было вынуждено отступать под натиском иракских правительственных войск.

В боях также участвовали бойцы курдской пешмерга, шиитские ополченцы и арабские суннитские отряды.

Наступление поддерживалось авиацией и военными советниками международной коалиции, руководимой США.

Источник: bbc.com