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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона не может и не будет доверять России в том, что касается кибербезопасности. Об этом она сказала в интервью CNN.

Дипломат подчеркнула, что необходимо вести диалог с Россией по этим вопросам и доносить свое видение того, что должно происходить и что не должно происходить. Тем не менее, считает она, доверять Москве в этой области США не могут.

"Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России. Но вы держите рядом тех, кому не доверяете, чтобы следить за их действиями ", - сказала Хейли.

Ранее дипломат сообщала, что все проинформированы о вмешательстве России в американские выборы.