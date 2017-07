В мире |

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые они провели в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Я дважды в жесткой форме ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в наши выборы. Он категорически опроверг это", - написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Американский президент выразил надежду, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с российским коллегой, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".

Он также отметил, что на встрече стороны договорились о перемирии на юго-западе Сирии, "которое спасет жизни", и добавил, что "настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией".

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Источник: ria.ru