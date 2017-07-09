Трамп прокомментировал содержание беседы с Путиным в Гамбурге

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В мире | 9 июля 2017 года, 21:04

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые они провели в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Я дважды в жесткой форме ставил перед президентом Путиным вопрос о российском вмешательстве в наши выборы. Он категорически опроверг это", - написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Американский президент выразил надежду, что рабочая группа по кибербезопасности, создание которой он обсуждал с российским коллегой, позволит избежать вопросов по теме "вмешательства".

Он также отметил, что на встрече стороны договорились о перемирии на юго-западе Сирии, "которое спасет жизни", и добавил, что "настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией".

Источник: ria.ru

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