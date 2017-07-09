В мире |

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции сегодня, 9 июля, проводила многотысячный митинг в стамбульском районе Мальтепе, завершив 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула, в ходе которого активисты партии во главе с ее лидером Кемалем Кылычдароглу преодолели около 450 километров.

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары, завершением акции стал митинг у тюрьмы в стамбульском районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.

Он был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию.

Бербероглу был арестован сразу же после вынесения судебного решения.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков.

Источник: ria.ru