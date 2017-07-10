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В Гамбурге прошла встреча "Большой двадцатки", на которой лидеры ведущих стран обсуждали мировые проблемы и пути их решения.

Портал inopressworld приводит мнение крупнейших американских газет об итогах этой встречи.

Так, по мнению New York Times, ни Трамп, ни Путин не получил от этой встречи желаемого.

Американские СМИ почти единодушно предсказывали, что российский президент переиграет в Гамбурге американского, и теперь столь же дружно пишут, что в своем прогнозе не ошиблись.

Комментарий обозревателя консервативной New York Post Ральфа Питерса озаглавлен "Трамп воспарил в Варшаве, но в Гамбурге его одурачили".

По мнению автора, речь Трампа в польской столице была "самым впечатляющим выступлением американского президента в Европе с тех пор, как Рональд Рейган бросил свой вызов: "Мистер Горбачев, снесите эту стену!".

Питерс также с одобрением отмечает, что Трамп упомянул в своей речи Катынь, где НКВД расстреляло в начале войны 15 000 польских военнопленных.

Еврейская газета Forward, между тем, критикует Трампа за то, что он не упомянул погромы 1941 и 1946 гг., не побывал у монумента в честь восстания в варшавском гетто, обошел тему польского антисемитизма и таким образом "бросил кость польским популистам".

Но потом Трамп встретился с Владимиром Путиным на полях "Большой двадцатки", пишет Питерс, и попал под те же чары, какими были соблазнены Клинтон, Буш и Обама, последний из которых "сделался путинской грушей для битья".

По словам автора, слушать рассказ госсекретаря Рекса Тиллерсона о встрече двух президентов было больно.

Проявленная Трампом наивность, считает он, сыграла Путину на руку.

"Мы не получили ничего, а Путин получил большую победу", - заключает Питерс.

Хотя Тиллерсон сказал, что Трамп поднял на встрече вопрос о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, он добавил, что они с Трампом не видят смысла ворошить старое и стремятся двигаться вперед.

"Это была чудесная новость для Путина, - пишет автор, - хотя ему следовало бы дать по рукам за вмешательство в выборы (да-да, русские бесспорно в них вмешивались)".

"Администрации нужно усвоить, что Россия - нам враг, и лишь потому, что она решила им быть, - продолжает Питерс. - Нам не надо стараться поладить с Москвой, это Путину надо прекратить вторгаться к своим соседям, убивать диссидентов (в том числе и на Западе) и терроризировать бомбардировками гражданское население Сирии. Вот как надо двигаться вперед".

"Фотографии первого рукопожатия Трампа и Путина говорили о многом, - пишет автор. - Трамп был самим собой. Путин был таким, каким он решил быть. Обычно он не очень улыбчив, но тут Путин искусственно улыбался: он изучил Трампа и решил, что лучший подход к нему - это панибратство. И он держал ситуацию под контролем. Он не вышел ростом и тщательно держался на расстоянии от Трампа, избегая объятий, в которых он бы выглядел крошечным на фоне нашего президента. Путин просчитывает каждый шаг".

Фотографии первого рукопожатия Трампа и Путина говорили о многом, пишет New York Post.

"Броман" Трампа и Путина возродился", - возвещает заголовок статьи Джона Кэссиди в либеральном журнале New Yorker, резюмирующей, что Путин получил от встречи все, что хотел.

Как и многие другие комментаторы, автор замечает, что Путин известен как человек, который тщательно готовится к каждой такой встрече.

Но вот неготовность Трампа настолько беспокоила сотрудников Белого дома, что они хотели увеличить американский контингент на его первом свидании с Путиным за счет помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и Фионы Хилл, которая занимается Россией в совете нацбезопасности.

Но в конечном итоге с Трампом были лишь Тиллерсон и переводчик. Не было даже стенографов, которые обычно присутствуют на таких мероприятиях.

Los Angeles Times назвала их отсутствие серьезной ошибкой Трампа, позволившей Путину, бывшему сотруднику КГБ, манипулировать его словами.

По словам Сергея Лаврова, Трамп принял уверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Непоименованный высокопоставленный деятель администрации США позвонил после этого на CNN и заявил, что Трамп ничего такого не говорил.

"Вот почему на таких встречах нужны стенографы", - заметил Los Angeles Times бывший американский посол в Азербайджане, Боснии и Герцеговине Ричард Каузларич.

Washington Post отмечает в этой связи, что в апреле, когда Тиллерсон был в Москве, Лавров сообщил журналистам о якобы достигнутой между США и Россией договоренности о том, чтобы ООН расследовала данные о применении химоружия в Сирии режимом Башара Асада.

По словам газеты, это было ложное утверждение, которое должно было создать впечатление, будто США не совсем уверены в том, что Асад применял это оружие.

"Россия, союзница Сирии, хотела создать впечатление, что у США есть сомнения в виновности Асада", - объясняет газета.

По словам Кэссиди из New Yorker, отсутствие стенографов на встрече президентов побудило недругов Трампа сострить в соцсетях, что так ему было легче передать Путину секреты или обещать ему вернуть Аляску в обмен на строительство отеля в Москве.

Кэссиди цитирует слова Тиллерсона о том, что Путин потребовал у Трампа предъявить ему доказательства российского взлома компьютеров Демократической партии США, и замечает: "Поскольку Трамп не далее как в четверг говорил, что никто на самом деле не знает, кто вмешивался в выборы, он вряд ли был в состоянии опровергнуть слова Путина, даже если бы этого желал".

Как писал Mixnews, официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкерв интервью радио Baltkom заявил, что несмотря на ряд разногласий между США и Россией, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа имеет крайне важное значение для американской стороны - это успешное начало диалога между Россией и США.