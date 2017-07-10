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Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки государственного переворота в Турции. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам официального представителя австрийского МИД, планируемое событие "очень большое", а сам визит министра представляет "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии".

Ранее МИД Нидерландов также заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции.

Голландские власти называют нежелательным визит и других членов турецкого правительства "на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях".

Источник: ria.ru