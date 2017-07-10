Депутаты Европарламента возмущены предложением Лондона по гражданам ЕС (6)

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В мире | 10 июля 2017 года, 12:20

Представители фракций правоцентристов, социалистов, либералов, радикальных левых и "зеленых" в Европарламенте (ЕП) заявили о своем возмущении предложением властей Великобритании в отношении граждан стран-членов Евросоюза в Соединенном королевстве после его выхода из состава ЕС.

"Правительство Великобритании предлагает, чтобы на следующий день после Brexit европейцы получили статус "выходцев из третьих стран". У них будет меньше прав, чем у британских граждан в ЕС", - говорится в коллективном заявлении депутатов ЕП.

Как утверждают европарламентарии, предложение Лондона создает риск появления "гражданства второго класса" и входит в противоречие с первоначальными заявлениями британских властей, что Brexit негативно не отразится на положении граждан ЕС в Великобритании.

По словам депутатов ЕП, в числе которых представитель ассамблеи на переговорах по Brexit экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, они не поддержат любую затяжку процесса выхода Великобритании из состава ЕС, который, как ожидается, состоится в конце марте 2019 года.

Источник: ria.ru

Комментарии 6
Анунах3 часа назад
То есть про неграждан Латвии депутаты вроде в курсе, но они их не волнуют. А вот в Британии риск "появления гражданства второго класса" заметили.
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ди..2 часа назад
И чего депутаты ЕП возмущаются? В Латвии давно живут рядом с титульными, люди второго сорта, которые лишены всех прав! И на нарушения прав человека в Латвии, вам насрать?!
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Оккупант2 часа назад
Естественно не волнует!Они же четных выборов боятся как огня!Прекрасно понимают такие моменты дадут всем гражданство,не одна нацистская мразь по голосам и 10% набрать не сможет!Куча нац озабоченных русофобов которые при власти потеряют свои места,ибо не один уважающий себя русский,не будет голосовать за тех,кто ему без конца путевку в страну который он не имеет не какого отношения,обвиняет в оккупации,называют вшами,и тому подобное!
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