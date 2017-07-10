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Представители фракций правоцентристов, социалистов, либералов, радикальных левых и "зеленых" в Европарламенте (ЕП) заявили о своем возмущении предложением властей Великобритании в отношении граждан стран-членов Евросоюза в Соединенном королевстве после его выхода из состава ЕС.

"Правительство Великобритании предлагает, чтобы на следующий день после Brexit европейцы получили статус "выходцев из третьих стран". У них будет меньше прав, чем у британских граждан в ЕС", - говорится в коллективном заявлении депутатов ЕП.

Как утверждают европарламентарии, предложение Лондона создает риск появления "гражданства второго класса" и входит в противоречие с первоначальными заявлениями британских властей, что Brexit негативно не отразится на положении граждан ЕС в Великобритании.

По словам депутатов ЕП, в числе которых представитель ассамблеи на переговорах по Brexit экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, они не поддержат любую затяжку процесса выхода Великобритании из состава ЕС, который, как ожидается, состоится в конце марте 2019 года.

Источник: ria.ru