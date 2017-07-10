НАТО выступает за сохранение санкций против России (13)
В мире | 10 июля 2017 года, 14:08
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что экономические санкции в отношении России должны быть сохранены.
"Очень важными являются экономические санкции. Не НАТО решает вопрос о санкциях в отношении России, но страны НАТО вводят санкции, и я думаю, что эти меры должны продолжаться, пока Москва демонстрирует неизменное поведение касательно минских соглашений», - отметил он.
Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО усилила свой контингент после начала военных действий на Украине.
"Мы утроили состав своих сил реагирования и на востоке альянса также укрепили свое присутствие", — сказал генсек.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс существенно наращивает свою поддержку Украине.
Источник: Газета.ru
Да же если его нет,то его нужно придумать.
Иначе смысл существования нато будет неактуален.А это деньги,это очень большие деньги и хорошие должности.
Раньше таких с твайку не выпускали вообще.