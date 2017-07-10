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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что экономические санкции в отношении России должны быть сохранены.

"Очень важными являются экономические санкции. Не НАТО решает вопрос о санкциях в отношении России, но страны НАТО вводят санкции, и я думаю, что эти меры должны продолжаться, пока Москва демонстрирует неизменное поведение касательно минских соглашений», - отметил он.

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО усилила свой контингент после начала военных действий на Украине.

"Мы утроили состав своих сил реагирования и на востоке альянса также укрепили свое присутствие", — сказал генсек.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс существенно наращивает свою поддержку Украине.