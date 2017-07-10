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В Китае стартовал очередной этап проекта "Юэгун-365", целью которого является подготовка к долгосрочной миссии на Луне. Четыре китайских добровольца в воскресенье, 9 июля, вошли в закрытую автономную лабораторию "Юэгун-1" ("Лунный дворец - 1"), моделирующую обстановку жизни в близких к лунным условиях, чтобы оставаться там в течение следующих 200 дней.

Отмечается, что добровольцы сменили первую группу волонтеров, пробывшую в лаборатории 60 дней. После окончания нынешней вахты добровольцев вновь сменит первая группа, которая пробудет в лаборатории еще 105 дней до завершения 365-дневного эксперимента. Сама лаборатория находится в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров.

В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, туалет, комната для переработки отходов и комната для животных. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Фото: news.cgtn.com

Источник: newsru.com