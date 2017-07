В мире |

Инсайдер Бенджамин Гескин, регулярно публикующий информацию о еще не анонсированных продуктах Apple, выложил в Twitter иллюстрацию, на которой изображен прототип iPhone 8 с OLED-экраном.

По словам Гескина, флагманы Apple 2017 года будут доступны в четырех различных расцветках. Одной из них станет зеркальная.

2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm