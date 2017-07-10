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Инсайдер Бенджамин Гескин, регулярно публикующий информацию о еще не анонсированных продуктах Apple, выложил в Twitter иллюстрацию, на которой изображен прототип iPhone 8 с OLED-экраном.

По словам Гескина, флагманы Apple 2017 года будут доступны в четырех различных расцветках. Одной из них станет зеркальная.

2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 8 июля 2017 г.

Нынешние iPhone имеют шесть расцветок корпуса - красную (Product RED), "черный оникс", "розовое золото", черную, серебристую и золотую.

По данным других инсайдеров, во втором полугодии 2017 года Apple намерена выпустить три различные модификации iPhone - с диагоналями экранов 4.7, 5.5 и 5.2 дюйма. Одна из моделей будет оснащена матрицей OLED, остальные же получат стандартные TFT-экраны.